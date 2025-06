Betrüger lenken Seniorin am Bodensee ab und stehlen Schmuck

Bitte aktivieren Sie Javascript

KRESSBRONN. Betrüger haben im Bodenseekreis eine Seniorin mit einem dreisten Vorwand abgelenkt und Schmuck im vierstelligen Wert aus ihrer Wohnung gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, klingelte am Donnerstagmorgen ein Mann an der Haustür der 80-Jährigen in Kressbronn und gab vor, Spenden für blinde und gehörlose Menschen zu sammeln.

Als die Frau in ihre Wohnung ging, um Geld zu holen, folgte ihr der Mann und lenkte sie gezielt ab. Laut Polizei nutzte wohl eine zweite Person diesen Moment, ging ins Schlafzimmer und stahl eine Schmuckkassette. Die Frau übergab dem Spendensammler etwas Geld, anschließend verließ er die Wohnung.

Erst zwei Tage später bemerkte die Seniorin das Fehlen des Schmucks und rief die Polizei. Die Beamten warnen vor ähnlichen Vorfällen in der Region und bitten um Zeugenhinweise. (dpa)