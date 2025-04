Betrüger erbeuten Schmuck und Gold von Seniorin

Bitte aktivieren Sie Javascript

Telefonbetrüger haben eine Seniorin in Weil im Schönbuch (Kreis Böblingen) um Schmuck und Gold gebracht. Laut Polizei hatten die Gegenstände einen Wert im sechsstelligen Eurobereich. Die unbekannten Täter hatten die Frau entsprechend der gängigen Betrugsmasche am Dienstag angerufen und sich als Polizisten ausgegeben. Sie gaukelten der Seniorin vor, dass ihre Tochter wegen eines Unfalls in Haft sei und eine Kaution für ihre Freilassung bezahlt werden müsse. Einer der Betrüger holte darauf Wertgegenstände als Kaution an der Haustür der Seniorin ab. Als ihre Tochter sie noch am selben Tag tatsächlich besuchte, flog der Betrug auf.