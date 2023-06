Aktuell Land

Bericht: SV Sandhausen holt Galm als neuen Trainer

Der Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen geht das Projekt Wiederaufstieg laut einem Medienbericht mit Danny Galm als neuem Trainer an. Der künftige Fußball-Drittligist werde die Verpflichtung des 37-Jährigen am Montag bekannt geben, berichtete der »Mannheimer Morgen« am Sonntag. Einen Tag später solle Galm, der zuletzt die U 19 des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München in der A-Jugend-Bundesliga betreute, auf einer Pressekonferenz vorgestellt werden.