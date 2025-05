Bericht: Stuttgarts Stiller im Visier von Liverpool

Bitte aktivieren Sie Javascript

Angelo Stiller vom VfB Stuttgart soll nach Informationen der »Stuttgarter Zeitung« und »Stuttgarter Nachrichten« ins Visier des englischen Meisters FC Liverpool gerückt sein. Demnach hätten die Reds ernsthaftes Interesse daran, den 23 Jahre alten Fußball-Nationalspieler in diesem Sommer zu verpflichten.

Nach dem vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft beschäftige sich der Club um Trainer Arne Slot mit dem Kader für die neue Saison. Dort soll er im zentralen Mittelfeld eine wichtige Rolle spielen, hieß es weiter.

Stillers Vertrag in Stuttgart läuft nach der vorzeitigen Verlängerung im Januar bis 30. Juni 2028. Im Gespräch soll eine Ablösesumme von 60 Millionen Euro sein.

Gerücht Nummer zwei

Derweil sei an den Gerüchten, dass sich Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt mit einem Wechsel zum SSC Neapel beschäftige, nichts dran. Dies hatten mehrere italienische Medien vermeldet. Der 28-Jährige sei zwar kürzlich aus privaten Gründen in der Stadt am Vesuv gewesen, doch ein kolportiertes Treffen mit SSC-Sportdirektor Giovanni Manna habe es nicht gegeben.