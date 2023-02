Aktuell Land

Bericht: Italien kann mutmaßlichen »Reichsbürger« abschieben

Nach der großangelegten Anti-Terror-Razzia gegen »Reichsbürger« steht einer Auslieferung eines in Italien festgenommenen Verdächtigen einem Bericht zufolge aus italienischer Sicht nichts mehr entgegen. »Die Auslieferung nach Deutschland folgt in Kürze«, zitierten die »Badischen Neuesten Nachrichten« eine Sprecherin des italienischen Justizministeriums am Montag. Der Kassationsgerichtshof in Rom habe einen Berufungsantrag des Mannes für unzulässig erklärt, einer Auslieferung an die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe stehe damit nichts mehr im Wege.