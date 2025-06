Bericht: FC Chelsea erkundigt sich nach Woltemade

Bitte aktivieren Sie Javascript

Jung-Nationalspieler Nick Woltemade ist in den Fokus des FC Chelsea geraten. Nach Informationen der »Bild« haben die Engländer den Stürmer des VfB Stuttgart bei seinen Auftritten in der Fußball-Nationalmannschaft gegen Portugal und Frankreich in der Nations League beobachtet und wollen dies auch bei der U21-EM in der Slowakei fortsetzen.

Zugleich hätten sie sich auch nach der vertraglichen Situation und den Konditionen eines möglichen Sommer-Transfers erkundigt. Woltemade hat beim DFB-Pokalsieger noch einen Vertrag bis 2028 ohne Ausstiegsklausel. Chelsea ist Medienberichten zufolge auch an Frankfurts Hugo Ekitiké interessiert.