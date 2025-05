Bericht: Ex-Radprofi Ullrich bei Unfall verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der frühere Tour-de-France-Sieger Jan Ullrich ist einem Medienbericht zufolge bei einem Unfall verletzt worden. Wie Eurosport unter Berufung auf dessen Management berichtete, wurde der 51-Jährige beim Radtraining in der Nähe seines Wohnortes von einem Auto angefahren. Bei dem Sturz hat sich Ullrich einen Schlüsselbeinbruch, Prellungen und Hautabschürfungen zugezogen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und musste dort behandelt werden.

Ullrich sollte in den kommenden Tagen bei Eurosport im Anschluss an die Übertragungen der Etappen des am Freitag gestarteten Giro d'Italia Gast in der Sendung »Velo Club« sein. Die Auftritte in der Live-Show seien wegen des Unfalls abgesagt worden.