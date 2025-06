Benedikt Bauer verlässt KSC und geht nach Regensburg

Benedikt Bauer spielt künftig in Regensburg.

Außenverteidiger Benedikt Bauer verlässt den Zweitligisten Karlsruher SC. Der 21-Jährige wechselt zu Absteiger SSV Jahn Regensburg in die 3. Liga. Er unterschrieb in der Domstadt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Für den KSC stand er sechsmal im Kader, sammelte jedoch vermehrt in der U23 Spielpraxis.

»Er ist ein beidfüßiger, talentierter, dynamischer und variabler Außenverteidiger, der beide Abwehrseiten bekleiden kann. Mit seiner Athletik und Mentalität wird er unserer künftigen Jahnelf sehr gut zu Gesicht stehen«, erklärte Regensburgs Sportchef Achim Beierlorzer.