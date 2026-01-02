Bein unter Busrad eingeklemmt – Mann in Göppingen schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Fußgänger ist in Göppingen von einem Bus so unglücklich erfasst worden, dass sein Bein unter einem Busrad eingeklemmt gewesen ist. Die Feuerwehr musste den Bus anheben, um den schwer verletzten 29-Jährigen zu befreien, wie ein Polizeisprecher sagte.

Der Mann war am Bahnhof in Göppingen über die Straße zum bereits anfahrenden Bus gerannt und sei dann von dem Bus erfasst worden. In Folge kam er auf noch unklare Weise unter das schwere Fahrzeug, der Busreifen stand auf dem linken Bein des Mannes. Nach seiner Bergung wurde der 29-Jährige in eine Klinik gebracht. (dpa)