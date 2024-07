Beim Schwimmen: 59-Jährige stirbt im Rhein

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine 59-Jährige ist beim Baden in Rhein bei Waldshut-Tiengen (Kreis Waldshut) gestorben. Sie sei am Samstagabend zum Schwimmen ins Wasser gegangen und nicht mehr zurück an Land gekehrt, teilte die Polizei mit. Demnach wurde sie am Sonntagmorgen tot im Uferbereich aufgefunden.

Laut einem Polizeisprecher handelte es sich bei der entsprechenden Stelle um einen ausgewiesenen Badebereich. Der Rhein sei rund um Waldshut-Tiengen größtenteils zum Schwimmen geeignet. Die Polizei ging zunächst von einem Unfall aus. Die Wasserschutzpolizei hat die Ermittlungen übernommen.