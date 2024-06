Aktuell Land

Beim Überholvorgang: Motorrad stößt mit Traktor zusammen

Ein Motorradfahrer und seine Sozia sind bei einem missglückten Überholversuch in Schopfloch (Kreis Freudenstadt) verletzt worden. Der 55-Jährige habe am Freitagabend mit dem Motorrad einen Traktor überholen wollen, dessen Fahrer nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, teilte die Polizei am Samstag mit. Dabei sei die Maschine gegen den abbiegenden Traktor geprallt.