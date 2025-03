Bei Hausbrand am Bodensee stirbt Bewohnerin

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Wohnhausbrand in Immenstaad am Bodensee ist eine 88 Jahre alte Bewohnerin ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war das Feuer am frühen Morgen in einer Doppelhaushälfte ausgebrochen. Die Flammen griffen über das Dach auf die andere Haushälfte über. Die drei Bewohner dort konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

Die 88-Jährige galt vorerst als vermisst. Doch nach einer mehrstündigen Suche gab es Gewissheit: Die Rettungskräfte bargen ihre Leiche. Angehörige und Betroffene wurden laut Polizei psychologisch betreut.

Schwierige Suche

Die Suche war schwierig, weil das Dach eingestürzt war. Teile des Gebäudes wurden abgetragen, da diese massiv einsturzgefährdet waren. Auch die andere Haushälfte war zunächst unbewohnbar. Bürgermeister Johannes Henne (CDU) sagte dem SWR, die drei unverletzten Bewohner seien zunächst in einer Ferienwohnung in Immenstaad untergebracht worden.

Die Höhe des Schadens in dem um das Jahr 1900 erbauten Doppelhaus schätzte die Polizei auf mehrere Hunderttausend Euro. Der Auslöser des Brandes war nach Angaben der Polizei zunächst unklar.

Die Feuerwehr war mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort. Sie war kurz nach 4.30 Uhr zu einem Dachstuhlbrand gerufen worden. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand eine Gebäudehälfte bereits komplett in Brand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Brand und den genauen Todesumständen aufgenommen. Die Ortsdurchfahrt Immenstaad blieb für längere Zeit gesperrt.