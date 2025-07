Behörde warnt vor fallenden Ästen wegen Hitze

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Denkmalbehörde Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) hat vor herunterfallenden Ästen in den landesweiten Parkanlagen gewarnt. Es bestehe eine akute Astbruchgefahr wegen der gegenwärtigen Hitze, wie es in einer Mitteilung hieß. Besucher der Parks sollten auf den Wegen bleiben und Aufenthalte unter Altbäumen meiden.

Den Angaben nach sei der Abwurf vermeintlich gesunder Äste durch Hitzestress bedingt. Die Bäume seien durch die heißen Sommer der vergangenen Jahre und dem absinkenden Grundwasserspiegel ohnehin schon geschwächt. Befindet sich wegen der Verdunstung zu wenig Flüssigkeit in den Ästen, kann es sein, dass sie herunterfallen.