»Beeindruckend gut«: Freiburg verlängert mit Schuster

Dem starken Premieren-Jahr folgt die Belohnung in Form eines neuen Vertrags. Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat den Kontrakt mit Trainer Julian Schuster verlängert. Der 40-Jährige hatte die Badener gleich in seiner ersten Saison als Profi-Chefcoach zurück in den Europapokal geführt. Eine beachtliche Leistung für den Nachfolger des einstigen Langzeit-Trainers Christian Streich, der den SC zuvor über Jahre hinweg geprägt hatte.

»Julian und sein Team haben im vergangenen Jahr beeindruckend gute Arbeit geleistet«, sagte Freiburgs Sportvorstand Jochen Saier in einer Mitteilung des Vereins, der sich aktuell im Trainingslager in Schruns im Montafon auf die neue Runde vorbereitet. Wie lange Schusters neues Arbeitspapier gültig ist, gab der Club wie gewohnt nicht bekannt. Auch die Verträge von Co-Trainer Lars Voßler und Analyst Franz-Georg Wieland wurden verlängert.

Ein Schwabe mitten unter den Badenern

»Der Verein und die Region bedeuten mir viel. Wir haben ein tolles Jahr gehabt und viele Dinge entwickeln können – über den tabellarischen Erfolg hinaus«, sagte Schuster, der die vergangene Spielzeit mit den Südbadenern auf dem fünften Rang abgeschlossen und nur knapp die erstmalige Teilnahme an der Champions League verpasst hatte. Letztlich wurde es die Europa League.

Als Schuster vor rund einem Jahr als Chefcoach startete, gab es durchaus so manchen Skeptiker im Umfeld des Clubs. Wie würde sich der Novize in der Rolle des Streich-Erben wohl schlagen? Sind die Fußstapfen womöglich zu groß? Die Zweifel verflogen schnell. Schuster versuchte gar nicht erst, Streich zu kopieren. Der gebürtige Schwabe, längst selbst eine große Identifikationsfigur der Badener, ging beharrlich seinen - auch mal unbequemen - Weg.

»Die Entwicklung der Mannschaft ist absolut positiv und alle sind sehr eng beisammen. Es fühlt sich einfach gut an«, sagte Sportvorstand Saier. »Daher freuen wir uns sehr über die gemeinsame Verlängerung der Zusammenarbeit.«

Keine Scheu vor schwierigen Entscheidungen

Nach einem fulminanten Zwischensprint mit 13 von 15 möglichen Punkten hatte es im Saisonendspurt so ausgesehen, als würde der SC erstmals den Sprung in die Königsklasse schaffen. Letztlich ging er im Dreikampf um die Champions-League-Millionen mit Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt leer aus. Die SC-Bosse durften sich in ihrer Wahl für Schuster aber dennoch bestätigt fühlen.

Unter der Leitung des früheren Kapitäns und Verbindungstrainers entwickelten sich vor allem junge Spieler wie Jordy Makengo und Johan Manzambi weiter. Schuster scheute sich auch nicht, gestandene Profis wie seinen früheren Mitspieler Nicolas Höfler auf die Bank zu setzen. In der Schlussphase der Saison galt das auch für den lange unumstrittenen Routinier Christian Günter.

Wie die Rolle des Kapitäns künftig aussieht, wird spannend zu beobachten sein. Auch, wie die Freiburger mit der Zusatzbelastung durch den internationalen Wettbewerb umgehen. Oder wie sie den sich abzeichnenden Abgang von Offensivstar Ritsu Doan kompensieren. Schuster hat weiter viel Arbeit. Im Camp in Österreich will er den Grundstein für ein erfolgreiches zweites Jahr legen.