Bedrohter Laubfrosch in Überlingen nachgewiesen

Eine bedrohte Froschart ist in einem Biotop in Überlingen (Bodenseekreis) entdeckt worden. Ein Biologe der Heinz Sielmann Stiftung fand den streng geschützten Europäischen Laubfrosch (Hyla arborea) bei einer stichprobenartigen Kontrolle auf einem ehemaligen Maisacker, wie ein Sprecher der Stiftung am Freitag sagte.