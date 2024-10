Beach-Volleyballerin Borger spielt künftig mit Schieder

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Beach-Volleyballerinnen Karla Borger und Marie Schieder werden in der kommenden Saison ein festes Duo bilden. »Wir sind sehr glücklich, dass wir in dieser Konstellation an den Start gehen«, teilte die 35-jährige Borger über die sozialen Medien mit. »Uns verbindet einfach das Gefühl, dass wir als Duo gut miteinander harmonieren und großes Potenzial haben.«

Im Juli triumphierten Borger und Schieder bereits im Rahmen der German Beach Tour in München. Auch bei der Europameisterschaft in den Niederlanden im September standen sie gemeinsam auf dem Feld, schieden aber frühzeitig aus. Den nächsten Start plant das Duo Anfang November im brasilianischen Rio de Janeiro.

Ein gemeinsames Fernziel: Heim-EM

Borger, einst Vize-Weltmeisterin sowie zweimalige Olympia-Teilnehmerin, und ihre gut zwölf Jahre jüngere Kollegin werden künftig für Düsseldorf auflaufen und am Olympiastützpunkt in Stuttgart trainieren. Ein gemeinsames Fernziel ist die Heim-EM in Düsseldorf im kommenden Sommer.

Borger, die auch Präsidentin der Vereinigung Athleten Deutschland ist, spielte in der vergangenen Saison mit Sandra Ittlinger zusammen. Nach der verpassten Olympia-Qualifikation für Paris trennte sich das Duo.