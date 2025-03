Bayern schickt mehr Polizisten an Flughafen im Allgäu

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wegen der steigenden Bedeutung des Flughafens Memmingen für den internationalen Luftverkehr baut Bayern die Grenzpolizei an dem Airport deutlich aus. Die frühere Grenzpolizeigruppe des Flughafens sei inzwischen in eine eigenständige Grenzpolizeiinspektion umgewandelt worden, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU). »Damit schaffen wir die notwendigen Strukturen für die umfangreiche Arbeit am Flughafen.«

Mittlerweile arbeiteten dort 85 Grenzpolizistinnen und Grenzpolizisten, vor fünf Jahren seien es erst 50 gewesen. Bis Ende des Jahrzehnts sollen an dem Flughafen rund 130 Beamte im Einsatz sein.

Ehemaliger Fliegerhorst nun wichtiger Verkehrsflughafen

Der frühere Militärflugplatz in der Nähe der Landesgrenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg verzeichnet seit seiner Umwandlung in einen zivilen Flughafen vor rund zwei Jahrzehnten stark steigende Passagierzahlen. Zuletzt meldete der Allgäuer Airport mehr als 3,2 Millionen Fluggäste im Jahr 2024.

Die bayerische Grenzpolizei ist für die Einreisekontrollen an den Verkehrsflughäfen in Nürnberg und Memmingen sowie an mehreren weiteren kleineren Flugplätzen zuständig. Am Airport München übernimmt die Bundespolizei die Grenzschutz-Aufgaben.