Bayern erfreut Topstart von Talent Wanner in Heidenheim

So stellt sich der FC Bayern München bei einem großen Talent im Idealfall das Leih-Modell vor. Der 18 Jahre alte Österreicher Paul Wanner legt gerade beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Heidenheim einen Topstart hin. Beim Einzug der Heidenheimer in die Liga-Phase der Conference League gegen den früheren schwedischen Meister BK Häcken trug der eingewechselte Mittelfeldspieler am Donnerstagabend mit einem Tor und einer Torvorlage in der Schlussphase maßgeblich zum 3:2 im Rückspiel bei.

Zuvor hatte der für eine Saison vom FC Bayern ausgeliehene Wanner auch schon in der Bundesliga und im DFB-Pokal für Heidenheim getroffen. »Paul hat in der vergangenen Saison eine gute Entwicklung in Elversberg genommen. Jetzt mussten wir den nächsten Schritt für ihn finden«, sagt Bayern-Sportvorstand Max Eberl. Nach der Zweitliga-Saison sei Heidenheim »eine fantastische Plattform« für den Youngster, der in München bis zum 30. Juni 2027 unter Vertrag steht. »Paul hat ein sehr großes Potenzial«, meint Eberl.