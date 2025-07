Bayern-Basketballer holen Ulmer Leistungsträger

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der deutsche Basketball-Meister FC Bayern hat einen Schlüsselspieler von Konkurrent ratiopharm Ulm verpflichtet. Shooting Guard Justinian Jessup wird in der kommenden Spielzeit für die Bayern spielen, wie der Club mitteilte. Der US-Amerikaner unterschrieb für zwei Jahre bis 2027.

Jessup war in der Finalserie der beiden Kontrahenten um die Meisterschaft Ende Juni, die der FCB knapp mit 3:2 gewann, einer der wichtigsten Ulmer Spieler. Beim Ulmer 81:79-Auswärtssieg zum 2:1 hatte er die letzten zehn Punkte erzielt. Im EuroCup war der 27-jährige Linkshänder mit durchschnittlich 13 Punkten Ulms Topscorer.

Jetzt will er erstmals in der EuroLeague auflaufen. »Das war jetzt mein drittes Jahr in Europa und es ist definitiv der richtige Zeitpunkt für mich, die Challenge EuroLeague anzunehmen«, sagte er der Mitteilung zufolge.