Bauarbeiter erleidet schwere Verbrennungen bei Stromschlag

Ein Mann hat sich bei Bauarbeiten in Stuttgart schwere Verbrennungen zugezogen. Der 59-Jährige habe bei Arbeiten in einer Baggergrube vermutlich eine Starkstromleitung beschädigt, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Dadurch kam es zu einem Stromschlag und den Verbrennungen. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Mann nach dem Vorfall am Donnerstag in eine Klinik.