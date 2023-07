Aktuell Land

Basketball-Talent Alec Anigbata kommt zu deutschem Meister

Einen Tag nachdem Zwillingsbruder Lenny Anigbata sich dem Basketball-Bundesligisten MHP Riesen Ludwigsburg angeschlossen hat, hat auch Alec Anigbata einen neuen Verein gefunden. Der 18-Jährige schloss sich dem deutschen Meister ratiopharm Ulm an und erhielt dort eine Doppellizenz, wie der Club am Donnerstag mitteilte. In der vergangenen Saison spielte Alec Anigbata für den Nachwuchs des FC Bayern München.