»Ballmagnet« - Karlsruher SC verpflichtet Müller

Andreas Müller spielt künftig für den Karlsruher SC. Der 24 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler wechselt vom Ligakonkurrenten SV Darmstadt 98 zu den Badenern.

»Andreas ist ein strategisch starker 6er, ein Ballmagnet und Spielgestalter vor der Abwehrkette. Er hat die Fähigkeit unser Spiel schnell nach vorne zu verlagern oder die Seite zu wechseln«, sagte Sport-Geschäftsführer Mario Eggimann in einer Vereinsmitteilung des Fußball-Zweitligisten. »Er bringt auch defensiv die Aggressivität mit, um der Mannschaft Stabilität und Struktur zu verleihen.«

Müller kommt gebürtig aus Sinsheim und war vor seiner Darmstadt-Zeit beim 1. FC Magdeburg aktiv. Für Darmstadt lief er in der Saison 2023/24 auch in der Bundesliga auf. Ausgebildet wurde Müller in Hoffenheim und Walldorf.