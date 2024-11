Bakterien im Wasser in Vogtsburg im Kaiserstuhl nachgewiesen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Hunderte Menschen in Vogtsburg im Kaiserstuhl (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) müssen für zunächst unbestimmte Zeit das Trinkwasser abkochen. Das Gesundheitsamt sprach ein entsprechendes Abkochgebot aus. 1.400 Menschen in den Stadtteilen Oberbergen und Schelingen seien betroffen, sagte ein Sprecher des Wasserversorgers badenovaNETZE am frühen Nachmittag.

Im Trinkwasser seien bei Probeentnahmen sogenannte coliforme Bakterien nachgewiesen worden, die gesundheitsschädlich sein können. Im Auftrag des Gesundheitsamtes habe der Wasserversorger bereits mit der Chlorung der Leitungen begonnen. Die Maßnahme konnte die Verunreinigung allerdings nicht gänzlich entfernen. Deshalb müssten die betroffenen Menschen das Wasser bis auf Weiteres sprudelnd aufkochen und etwa zehn Minuten stehen lassen. Dann könne das Wasser getrunken werden. Man werde über die Entwicklung weiter informieren, teilte der Wasserversorger mit.