Bahnverkehr nach Güterzugunfall länger unterbrochen

Nach dem Güterzugunfall in Singen am Bodensee bleibt der Bahnverkehr in der Region noch länger unterbrochen. Die Störung dauere voraussichtlich bis zum Betriebsstart am kommenden Montag an, teilte die Bahn mit. Eine Oberleitung sei massiv beschädigt worden. In der Folge komme es immer noch zu Verspätungen und Teilausfällen.

Kein Strom im Bahnhof

Der Güterzug war am Dienstag bei einer Rangierfahrt entgleist. Eine Oberleitung wurde beschädigt und ein Strommast knickte um. Danach wurde der Strom im gesamten Bahnhof abgeschaltet. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Demnach war der Zug größtenteils leer. Er habe nur in einem Wagen Metallabfälle geladen.

Seit Mittwoch werden die Schäden begutachtet. Erste Aufräumarbeiten wurden schon gestartet, hieß es von der Bahn weiter. Die Mitarbeiter würden mit Hochdruck arbeiten.

Bahn richtet Busnotverkehr ein

Zwischen Engen und Radolfzell sowie zwischen Gottmadingen und Singen (Hohentwiel) ist durch den Regionalverkehr ein Busnotverkehr eingerichtet. Reisende sollen sich vorab auf bahn.de oder im DB Navigator auf dem Smartphone über ihre Verbindungen informieren.