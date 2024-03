Aktuell Land

Bahnstrecke zwischen Wendlingen und Metzingen gesperrt

Wegen Bauarbeiten wird die Bahnstrecke zwischen Wendlingen am Neckar (Kreis Esslingen) und Metzingen (Kreis Reutlingen) von Freitag an gut eineinhalb Wochen gesperrt. Die Sperrung beginnt am Freitagabend und dauert bis zum 2. April.