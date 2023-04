Aktuell Land

Bahnchef im Land verteidigt Streckensperrungen in Stuttgart

Der Bevollmächtigte der Deutschen Bahn (DB) für Baden-Württemberg hat vor dem Verkehrsausschuss des Landtags die kurzfristigen Streckensperrungen in der Region Stuttgart verteidigt. »Wir bauen den digitalen Knoten nicht aus Selbstzweck, sondern zum Wohl und Nutzen der Metropolregion Stuttgart«, sagte Thorsten Krenz am Mittwoch in Stuttgart.