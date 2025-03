Bahn will Reisende an Bahnhöfen besser informieren

Bitte aktivieren Sie Javascript

Reisende und Pendler sollen vor allem an kleinen und mittleren Bahnhöfen besser über Zugverbindungen informiert werden. Die Deutsche Bahn (DB) stellt dazu mit Millionenaufwand neue Anzeigetafeln auf. Wie das Unternehmen im südbadischen Emmendingen mitteilte, sollen zudem Lautsprecheransagen am Bahnsteig besser verständlich sein.

Die Bahn, der Bund und das Land Baden-Württemberg investieren für die neuen Monitore zusammen 24,8 Millionen Euro. Der Südwesten hat nach Einschätzung des Stuttgarter Verkehrsministeriums bundesweit eine Vorreiterrolle, da wegen der Landesbeteiligung besonders hochwertige Geräte angeschafft werden.

Südwesten als Vorreiter

»Wir sind das einzige Flächenland, das in eine solche verbesserte fahrgastfreundliche Technik investiert«, sagte Ressortchef Winfried Hermann (Grüne). Es gehe darum, Fahrgäste in Echtzeit und damit so präzise wie möglich zu informieren.

Auf den Bildschirmen sind laut DB jeweils die nächsten zwei abfahrenden Züge, deren Abfahrtszeit sowie in einer zusätzlichen Zeile die aktuelle Uhrzeit und allgemeine Reiseinformationen sichtbar. Menschen, die nur eingeschränkt sehen können, können per Knopfdruck ein besonderes Programm abrufen, das Inhalte des Displays vorliest.

Im Südwesten sollen über 1.000 Geräte dieser Art aufgestellt werden, im ganzen Bundesgebiet sind es rund 1.770, wie eine Bahnsprecherin auf Anfrage berichtete. An 78 Stationen in Baden-Württemberg laufen die Bildschirme demnach bereits, unter anderem in Wangen (Allgäu) sowie in Salem und Meckenbeuren (beide Bodenseekreis).