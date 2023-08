Aktuell Land

Bahn überprüft Kosten und Zeitplan von »Stuttgart 21«

Die Baukosten und der Zeitplan des Bahnprojekts Stuttgart 21 werden angesichts der wirtschaftlichen Lage in Deutschland noch einmal auf den Prüfstand gestellt. »Alle großen Bauvorhaben der DB in Deutschland sind von der stark gestiegenen Inflation im Baubereich betroffen«, sagte ein Bahnsprecher am Dienstag in Stuttgart. »Deshalb wird es im zweiten Halbjahr eine Überprüfung der Kosten- und Terminplanung für Stuttgart 21 geben.«