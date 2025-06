Bagger fängt Feuer: Zugstrecke wieder frei

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wegen eines Feuerwehreinsatzes auf der stark genutzten Bahnstrecke bei Vaihingen (Enz) haben Bahnreisende am Nachmittag Geduld aufbringen müssen. Am Abend lief der Bahnverkehr aber wieder flüssig, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn sagte. Von den Verspätungen betroffen waren vor allem die Züge zwischen Karlsruhe und Stuttgart, weil der betroffene Streckenabschnitt gesperrt war. »Die Züge halten am nächsten Bahnhof und warten zunächst«, teilte die Bahn mit.

Der Grund für die Sperrung und Verspätungen sei ein brennender Bagger gewesen. Laut Polizei wollte ein 36 Jahre alter Mitarbeiter eines Bauunternehmers Materialien mit einem Bagger verladen. Die Materialien waren auf dem Gelände des Umspannwerks gelagert. Bei den Arbeiten geriet der 36-Jährige mit dem Auslegerarm des Baggers zu dicht an die Oberleitung des Umspannwerks. Ein Lichtbogen entstand und der Bagger fing Feuer. Verletzt wurde niemand.

Von den Flammen seien die Oberleitung und der Bagger beschädigt worden. Das Umspannwerk selbst habe keine Schäden davongetragen. Bis zum Abschluss der Reparaturen könne die beschädigte Leitung umgeleitet werden. Das soll keinen Einfluss auf den Bahnbetrieb haben. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 200.000 Euro.