Baden-Württemberg will internationale Kontakte vertiefen

Baden-Württemberg will während seiner Präsidentschaft des Netzwerks »Vier Motoren für Europa« Kontakte wieder intensivieren. Man wolle in dieser Zeit das Rad nicht neu erfinden, sagte Wirtschaftsstaatssekretär Patrick Rapp am Dienstag. »Wir wollen die Stärken verstärken, wollen die treibenden Regionen, die Zugpferde, wieder stärker zusammenbringen.« In der Pandemie sei die Zusammenarbeit mit den internationalen Partnern etwas ins Stocken geraten.