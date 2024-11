Baden-Württemberg will Abwasser auf Polio-Erreger prüfen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Fund von Polioviren im Abwasser von vier deutschen Städten will auch Baden-Württemberg gegen die Ausbreitung des Erregers vorgehen. Im Südwesten wurde das Abwasser bisher nicht auf die Viren überprüft, wie das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration mitteilte. »Die Untersuchung von Abwasserproben aus einer Kläranlage in Baden-Württemberg wird ab sofort in das Untersuchungsprogramm des RKI aufgenommen«, sagte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) nun in Stuttgart.

Er erinnerte an die Bedeutung des Impfschutzes gegen Kinderlähmung. Die Nachweise der Erreger seien ein »Weckruf für die Bedeutung eines vollständigen Impfschutzes«, so Lucha. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) waren in Proben aus dem Abwasser in München, Bonn, Köln und Hamburg Polioviren nachgewiesen worden. Bislang wurden in Deutschland keine Polio-Erkrankungen oder Verdachtsfälle gemeldet.

Das RKI wies darauf hin, dass bei anhaltender Zirkulation des Erregers einzelne Erkrankungen unter nicht ausreichend geschützten Menschen möglich seien. Aufgrund der allgemein hohen Impfquoten und guten Hygienebedingungen in Deutschland sei die Wahrscheinlichkeit aber gering.