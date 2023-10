Aktuell Land

Baden-Württemberg und Katalonien: Neues Austauschprogramm

Baden-Württemberg und die spanische Region Katalonien wollen ein neues Austauschprogramm für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einführen. Das kündigten Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Kataloniens Regionalpräsident Pere Aragonès am Freitag in Barcelona an. Mit dem Programm wolle man die Zusammenarbeit der beiden Regionen im Bereich grüner Wasserstoff verstärken.