Baden-Württemberg erlebt erneut eine kleine Hitzewelle

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wolkenfrei, sonnig und trocken - Baden-Württemberg stehen nach Einschätzung der Meteorologen hochsommerliche Tage bevor. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet eine kleine Hitzewelle, die die Temperaturen zur Wochenmitte auf bis zu 35 Grad steigen lassen soll. Erste Regenschauer und einzelne Gewitter könnten eine leichte Abkühlung bringen.

Bereits am Montag seien am Himmel fast keine Wolken mehr zu finden, es soll auch trocken bleiben und Stück für Stück wärmer werden, wie es hieß. Die Temperaturen steigen teils auf 31 Grad. Neben viel Sonne kündigte der DWD nur einen schwachen Wind an. Das setze sich auch für Dienstag und Mittwoch so fort. »Dienstag und Mittwoch sind die Höhepunkte einer kleinen Hitzewelle«, prognostizierte der DWD-Experte. Heiß werde es an diesen Tagen mit bis zu 35 Grad. Allerdings könne nach dem wolkenlosen Dienstag am Tag darauf bereits Bewölkung über das Land ziehen.

Rückkehr von Schauern und Gewittern

Mit den Wolken sollen am Mittwoch bereits auch vereinzelte Schauer und Gewitter nach Baden-Württemberg zurückkehren. Wo es gewittert, ist auch mit stürmischen Böen zu rechnen, wie es hieß. Mögliche Unwetter könnten sich auch am Donnerstag verbreiteter fortsetzen. Dann setzen sich Schauer und Gewitter laut DWD über dem gesamten Bundesland fest. Die Luft werde »wieder richtig dampfig«, so der Meteorologe.

Die Temperaturen kühlten ein gutes Stück ab. Eine 30 Grad-Marke werde dann nicht mehr geknackt. Die gute Nachricht: Die Luft wird der Prognose nach zum Wochenende hin »angenehmer« und nicht mehr so drückend, Schauer und Gewitter könnten rechtzeitig zum Samstag über die Alpen abziehen.