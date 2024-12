Badeanstalt auf Stelzen am Bodenseeufer abgebrannt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Am Schweizer Bodenseeufer in Rorschach ist eine einhundert Jahre Badeanstalt abgebrannt. Die Feuerwehr konnte die Flammen am frühen Morgen bis auf einige Glutnester weitgehend eindämmen, aber der Schaden ist riesig, wie die Kantonspolizei berichtete. Die Anlage mit Umziehkabinen und Liegestegen, Badhütte genannt, steht auf Stelzen im Wasser. »Die Badhütte erlitt Totalschaden«, erklärte die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Nach der Brandursache wurde noch gesucht. »Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St. Gallen wurde von der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen mit der Brandursachenermittlung betraut«, teilte die Polizei mit. Die Anlage war wegen einer Dachsanierung eingerüstet.