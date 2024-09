Backstreet Boys beim Glücksgefühle-Festival

Die Backstreet Boys sind auf dem Glücksgefühle-Festival auf dem Hockenheimring aufgetreten - laut Veranstalter ihr einziges Konzert in Europa in diesem Jahr. (Archivbild)

Die Backstreet Boys sind beim Glücksgefühle-Festival auf dem Hockenheimring gefeiert worden. Gut gelaunt präsentierten sie mit »I wanna be with you« und »Get down« direkt am Anfang einige ihrer größten Hits. Tausende Fans sangen mit. Es ist laut Veranstalter der einzige Auftritt der US-Band in Europa in diesem Jahr. Das Quintett hat mit so manchen Pop-Krachern Boyband-Geschichte geschrieben.

Verantwortlich für das Festival sind Ex-Fußballnationalspieler Lukas Podolski und der Musikmanager Markus Krampe. »Sie machen gute Musik und machen eine geile Show«, sagte »Poldi« vor dem Festival über die Backstreet Boys, die seit mehr als 30 Jahren gemeinsam auf der Bühne stehen. »Man ist damit groß geworden.«

Die Veranstalter erwarteten für Freitag rund 90.000 Festivalbesucher. Auch Auftritte unter anderem Shirin David, Die Fantastischen Vier, Tokio Hotel und Jan Delay standen auf dem Programm. Das Festival läuft offiziell bis Sonntag. Die Konzerte enden Samstagnacht.

