Baby erschlagen - Urteil gegen Vater erwartet

In Heilbronn soll am Montag das Urteil gegen einen Mann gesprochen werden, den seinen zehn Monate alten Sohn getötet haben soll. (Archivbild)

Er soll seinen zehn Monate alten Sohn getötet haben und steht deswegen seit Wochen in Heilbronn vor Gericht: Am Montag (11.30 Uhr) will das Heilbronner Landgericht das Urteil gegen den 28 Jahre alten Mann aus Schwäbisch Hall verkünden.

Ihm wird einer Gerichtssprecherin zufolge Totschlag vorgeworfen. Er soll Ende Januar seinen zehn Monate alten Sohn in der Wohnung seiner Lebensgefährtin in Schwäbisch Hall erschlagen haben. Die Anklage geht als Motiv von einer Überforderung des Mannes aus. Der Angeklagte hat die Tat einer Gerichtssprecherin zufolge im Laufe des Prozesses eingeräumt.

Die Staatsanwaltschaft forderte in ihrem Plädoyer wegen Totschlags und schwerer Misshandlung von Schutzbefohlenen eine Haftstrafe von 12 Jahren. Die Nebenklägerin, Medienberichten zufolge die Mutter des Säuglings, habe sich dem angeschlossen, so die Gerichtssprecherin. Die Verteidigung forderte eine Verurteilung wegen Körperverletzung mit Todesfolge und nannte kein konkretes Strafmaß.