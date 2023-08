Aktuell Land

Böllerwurf vor Kaufhaus: Polizistin während CSD verletzt

Eine Polizistin und eine Passantin sind am Rande des Christopher Street Days (CSD) in der Mannheimer Innenstadt durch einen explodierenden Böller verletzt worden. Wegen der großen Menschenmenge, die sich auf Grund des Umzugs am Samstagnachmittag in der Fußgängerzone befand, konnten die Beamten den bislang unbekannten Täter nicht sehen, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Die Einsatzkräfte hatten sich demnach, wie auch eine Vielzahl von Passanten, wegen des Regens unter das Dach eines Kaufhauses gestellt.