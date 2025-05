Bänderverletzung: VfB hofft auf Pokalfinale mit Stiller

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nationalspieler Angelo Stiller hat sich nicht so schwer verletzt wie zunächst angenommen und könnte dem VfB Stuttgart im DFB-Pokalfinale in knapp zwei Wochen womöglich wieder zur Verfügung stehen. Ein Einsatz des Mittelfeldstrategen am 24. Mai in Berlin gegen Drittligist Arminia Bielefeld sei nicht ausgeschlossen, teilte der schwäbische Fußball-Bundesligist mit. Auch eine Teilnahme mit der deutschen Nationalmannschaft am Finalturnier der Nations League Anfang Juni scheint daher durchaus realistisch.

Eine MRT-Untersuchung am Montag habe ergeben, dass sich Stiller eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zugezogen hat, teilte der VfB mit. »Wir haben die Hoffnung, dass Angelo im Finale zum Einsatz kommen kann. Wir müssen aber den Heilungsverlauf abwarten«, sagte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. Vorerst steht Stiller dem VfB, der zum Liga-Abschluss am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei RB Leipzig zu Gast ist, nicht zur Verfügung.

Unter Tränen ausgewechselt

Stiller war beim 4:0 (1:0)-Sieg der Stuttgarter gegen den FC Augsburg am Sonntagabend rüde gefoult worden. FCA-Stürmer Samuel Essende war dem 24-Jährigen auf die Wade gestiegen und hatte dafür die Rote Karte gesehen (12. Minute). Stiller war umgeknickt, minutenlang behandelt, bandagiert und schließlich unter Tränen ausgewechselt worden. Später kehrte er mit Krücken in den Innenraum zurück und setzte sich auf die Bank.

»Das gießt dem Sieg schon ein bisschen Wasser in den Wein«, hatte Sportchef Wohlgemuth direkt nach der Partie gesagt. Die Mannschaft sei »ein Stück weit schockiert« gewesen, meinte der 46-Jährige. Dennoch feierte sie ihren ersten Liga-Heimsieg seit fast vier Monaten.

Auch der für Stiller eingewechselte Yannik Keitel und Verteidiger Finn Jeltsch mussten noch in der ersten Halbzeit mit Oberschenkelproblemen raus. Coach Sebastian Hoeneß hofft, dass das Duo bis zum Leipzig-Spiel wieder fit ist.