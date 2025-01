Autos frontal zusammengestoßen – vier Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf der Neckarbrücke in Remseck am Neckar (Landkreis Ludwigsburg) sind vier Menschen leicht verletzt worden. Darunter sei auch ein eineinhalbjähriges Kind, teilte die Polizei mit. Demnach geriet eine 19-Jährige mit ihrem Auto in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, wo beide Autos frontal kollidierten.

Laut Polizei war die Frau für die Kurve zu schnell mit ihrem Auto gefahren. Bei dem Zusammenstoß wurden der 29 Jahre alte Fahrer, die 25-jährige Beifahrerin und das Kleinkind leicht verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht.

Die junge Frau zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu und suchte selbst ein Krankenhaus auf, ihre 19 Jahre alte Beifahrerin blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand den Angaben nach ein Sachschaden von etwa 35.000 Euro. Die Neckarbrücke wurde für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt.