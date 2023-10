Aktuell Land

Autos brennen in Freiburg: Brandstiftung vermutet

Auf einem Pendlerparkplatz in Freiburg sind zwei Autos ausgebrannt. Ein weiteres wurde stark beschädigt. Die Polizei ging von Brandstiftung aus. Genauere Angaben konnte ein Sprecher zunächst nicht machen. Am Dienstagmorgen war erst ein geparkter Wagen in Brand geraten, danach hatte das Feuer auf die benachbarten Fahrzeuge übergegriffen. Die Schadenshöhe war zunächst unbekannt.