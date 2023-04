Aktuell Land

Autofahrerin verwechselt Pedale: 56.000 Euro Schaden

Eine Autofahrerin hat in Dreißlingen (Kreis Rottweil) das Gaspedal mit der Bremse verwechselt und einen 56.000 Euro teuren Schaden an sechs Autos, einschließlich ihrem eigenen, angerichtet. Die 54-Jährige war in einem Kreisverkehr unterwegs, als sie die Pedale verwechselte und plötzlich beschleunigte. Ihr Auto schoss auf einen neben dem Kreisverkehr gelegenen Parkplatz, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.