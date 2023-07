Aktuell Land

Autofahrerin rast quer über Bundesstraße

Eine Autofahrerin ist in Waldshut-Tiengen (Kreis Waldshut) auf einer rasanten Irrfahrt über die Bundesstraße gerast und schließlich in den Bahnhof geknallt. Die 59-Jährige hatte zuerst einen Lastwagen gestreift und war dann mit hoher Beschleunigung seitlich in ein Schaufenster am Straßenrand gekracht, das zu Bruch ging, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte.