Autofahrerin fährt auf Gegenspur in Lastwagen – Lebensgefahr

Eine Autofahrerin ist bei Owingen (Bodenseekreis) mit einem Lastwagen zusammengestoßen und lebensgefährlich verletzt worden. Sie wurde im Auto eingeklemmt und musste befreit werden, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die Frau wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Lastwagenfahrer und sein Mitfahrer wurden entgegen erster Angaben nicht verletzt.

Die 64-Jährige war auf einer Landstraße aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn gekommen. Der 47-jährige Lastwagenfahrer konnte den Angaben nach nicht mehr rechtzeitig ausweichen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Am Lastwagen wird dieser auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 8.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme wurde die betroffene Landstraße 195 mehrere Stunden voll gesperrt.