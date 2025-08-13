Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Autofahrerin erfasst entlaufenes Pferd auf Straße

Eine Frau ist abends mit ihrem Auto unterwegs. Plötzlich läuft ein Pferd auf die Straße. Das Tier ist nicht alleine ausgebüxt.

Fünf Pferde büxen aus. Für eines der Tiere endet der Ausflug mit Verletzungen. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/DPA
Ein Auto ist auf einer Straße in Ladenburg im Rhein-Neckar-Kreis mit einem entlaufenen Pferd zusammengestoßen. Das Tier erlitt leichte Verletzungen am Oberschenkel, konnte jedoch weiterlaufen, wie die Polizei mitteilte. Die 30 Jahre alte Autofahrerin blieb demnach unverletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge waren am Dienstagabend insgesamt fünf Pferde ausgebrochen und zum Teil auf die Straße gerannt. 

Am Wagen entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro, das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der Besitzer fing die Pferde nach kurzer Zeit ein und brachte sie zurück.

