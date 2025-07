Autofahrerin bei Frontalzusammenstoß getötet

Warum die 67-Jährige in den Gegenverkehr geriet, sollen Ermittlungen klären. (Symbolbild)

Eine Autofahrerin ist bei einem Frontalzusammenstoß mit einem anderen Wagen im Landkreis Biberach getötet worden. Die 67-Jährige war aus bislang ungeklärter Ursache nach einem Waldstück mit ihrem Auto bei Maselheim auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei mitteilte.

Beide Autos landeten nach dem Unfall in einem Feld. Ein Notarzt versuchte noch die 67-Jährige wiederzubeleben, sie starb allerdings noch am Unfallort. Die 28-jährige Frau, die im anderen Auto saß, kam den Angaben nach schwer verletzt in ein Krankenhaus.