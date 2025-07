Autofahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Lastwagen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Autofahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen in Möglingen (Landkreis Ludwigsburg) im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Der 29-Jährige war am Freitagnachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß er frontal mit dem Lastwagen zusammen. Der Mann wurde den Angaben zufolge im Auto eingeklemmt und Feuerwehrleute befreiten ihn. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Dort starb er an seinen schweren Verletzungen, wie ein Polizeisprecher bestätigte. Zunächst hatte die »Ludwigsburger Kreiszeitung« über den Tod des Mannes berichtet. Der 48 Jahre alte Lastwagenfahrer blieb laut Polizei unverletzt. Es entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro.