Autofahrer räumt Pylonen weg und fährt in Unfallbereich

Ein Autofahrer ist in Salem in einen abgesperrten Unfallbereich gefahren. (Symbolbild)

Ein Autofahrer hat in Salem (Bodenseekreis) eine Polizeiabsperrung ignoriert und ist direkt in eine laufende Unfallstelle gefahren. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, räumte der Mann vergangene Woche Pylonen und ein Warnschild beiseite und fuhr zwischen die Einsatzfahrzeuge auf die gesperrte Kreisstraße 7760. Eine Polizistin stoppte ihn vor Ort.

Er muss nun mit einem Punkt in Flensburg rechnen, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Nichtbeachtens polizeilicher Weisungen wurde eingeleitet. Einem Motorradfahrer war bei dem Unfall in der vergangenen Woche ein Überholmanöver missglückt. Er prallte gegen einen Telefonmast geprallt und verletzte sich schwer.