Aktuell Land

Autofahrer mit Haftbefehl und ohne Führerschein erwischt

Betrunken, ohne Führerschein und mit einem offenen Haftbefehl ist ein 31-jähriger Autofahrer im Kreis Biberach von der Polizei erwischt worden. Der Mann war zunächst mit hohem Tempo an einer Streife bei Langenenslingen vorbeigefahren und geflüchtet, wie die Polizei am Samstag mitteilte. In der Nacht zum Samstag fanden die Beamten den Fahrer dann in seinem Wagen auf einem Waldweg.