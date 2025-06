Autofahrer gerät in Gegenverkehr - zwei Schwerverletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem frontalen Zusammenstoß bei Heimsheim (Enzkreis) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, schweben beide Männer in Lebensgefahr. Aus unbekannter Ursache war ein 21-Jähriger am Samstag auf der Landesstraße 1179 plötzlich auf die Gegenspur geraten. Sein Auto stieß frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen.

Der 81-jährige Fahrer wurde den Angaben nach bei dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn mit schwerem Gerät. Anschließend kam der Mann mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Der 21-jährige Unfallverursacher kam mit schweren Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus.