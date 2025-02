Autofahrer fährt in U-Bahn-Eingang

Ein Mann ist in einen Eingang der U-Bahn in Karlsruhe gefahren (Symbolbild)

Ein Autofahrer ist in Karlsruhe in einen Eingang der U-Bahn gefahren und auf den Treppen stecken geblieben. Der 64-Jährige habe ersten Erkenntnissen zufolge den Eingang mit dem Eingang einer Tiefgarage verwechselt, sagte ein Polizeisprecher am Mittag. Verletzt wurde niemand.

Das Auto sei nicht schnell gewesen und blieb glücklicherweise an den ersten Stufen hängen. Passanten hätten sich zum Unfallzeitpunkt nicht auf den Treppenstufen befunden. Der Mann kam nicht aus Karlsruhe und war somit nicht ortskundig.

Das Auto wurde mit einem Kran geborgen und abtransportiert. Ein Sachschaden war bisher nicht bekannt, dürfte aber laut Sprecher gering ausfallen.